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Ліверпуль з голами Салаха та Жоти здолав Іпсвіч: результати 1 туру АПЛ

Олександр Булава — 17 серпня, 16:28
Ліверпуль з голами Салаха та Жоти здолав Іпсвіч: результати 1 туру АПЛ
Діогу Жота, Луїс Діас, Мохамед Салах
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Сьогодні, 17 серпня, відбулися матчі першого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Ліверпуль на виїзді обіграв Іпсвіч завдяки голам Діогу Жоти та Мохамеда Салаха. Зазначимо, що для єгиптянина цей гол став дев'ятим у стартових турах чемпіонату Англії.

Чемпіонат Англії — АПЛ
1 тур, 17 серпня

Іпсвіч — Ліверпуль 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 60 Жота, 0:2 - 65 Салах

Сьогодні відбудеться ще 5 матчів:

17:00. Арсенал — Вулвергемптон

17:00. Евертон — Брайтон

17:00. Ноттінгем — Борнмут

17:00. Ньюкасл Юнайтед — Саутгемптон

19:30. Вест Гем — Астон Вілла

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Фулгема в матчі-відкритті сезону АПЛ, автором єдиного забитого м'яча є новачок манкуніанців Джошуа Зіркзе.

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