Ордабаси Бесєдіна, Пластуна та Макаренка вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів

Відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду відбору до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.

Ліга чемпіонів-2024/2025 — Кваліфікація

1 етап, матчі-відповіді

17 липня

Струга (Північна Македонія) — Слован Братислава (Словаччина) 1:2 (0:2)

(перший матч 2:4)

Голи: 0:1 - 9 Вайсс, 0:2 - 34 Рістевскі (а.г.), 1:2 - 85 Компаоре.

Динамо Батумі (Грузія) — Лудогорець (Болгарія) 1:0 (1:0)

(перший матч 1:3)

Гол: 1:0 - 3 Мамучашвілі.

Діфферданж (Люксембург) — Клаксвік (Фарерські острови) 0:0

(перший матч 0:2)

Петрокуб (Молдова) — Ордабаси (Казахстан) 1:0 (1:0)

(перший матч 0:0)

Гол: 1:0 - 34 Лунгу.

Артем Бєсєдін, Євген Макаренко та Ігор Пластун розпочали матч у старті.

Ларн (Північна Ірландія) — РФС (Латвія) 0:4 (0:3)

(перший матч 0:3)

Голи: 0:1 - 38 Емерсон, 0:2 - 44 Лемаїч, 0:3 - 45+3 Ікауньєкс, 0:4 - 56 Діоманд.

Зазначимо, що в другому раунді кваліфікації київське Динамо зустрінеться з сербським Партизаном, який нещодавно їздив на товариський турнір у Москву.