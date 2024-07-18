Ордабаси Бесєдіна, Пластуна та Макаренка вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів
Відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду відбору до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.
17 липня
Струга (Північна Македонія) — Слован Братислава (Словаччина) 1:2 (0:2)
(перший матч 2:4)
Голи: 0:1 - 9 Вайсс, 0:2 - 34 Рістевскі (а.г.), 1:2 - 85 Компаоре.
Динамо Батумі (Грузія) — Лудогорець (Болгарія) 1:0 (1:0)
(перший матч 1:3)
Гол: 1:0 - 3 Мамучашвілі.
Діфферданж (Люксембург) — Клаксвік (Фарерські острови) 0:0
(перший матч 0:2)
Петрокуб (Молдова) — Ордабаси (Казахстан) 1:0 (1:0)
(перший матч 0:0)
Гол: 1:0 - 34 Лунгу.
Артем Бєсєдін, Євген Макаренко та Ігор Пластун розпочали матч у старті.
Ларн (Північна Ірландія) — РФС (Латвія) 0:4 (0:3)
(перший матч 0:3)
Голи: 0:1 - 38 Емерсон, 0:2 - 44 Лемаїч, 0:3 - 45+3 Ікауньєкс, 0:4 - 56 Діоманд.
Зазначимо, що в другому раунді кваліфікації київське Динамо зустрінеться з сербським Партизаном, який нещодавно їздив на товариський турнір у Москву.