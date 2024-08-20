Ноах розгромив Ружомберок у матчі плейоф кваліфікації ЛК

У вівторок, 20 серпня, відбувся перший матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25 між Ноахом і Ружомберок.

Поєдинок завершився перемогою вірменської команди з рахунком 3:0. Зазначимо, що в середині другого тайму зустріч була призупинена на 15 хвилин через вимкнення світла. На той момент господарі поля вигравали з рахунком 1:0.

Після паузи єреванський клуб зумів ще двічі забити, чим практично зняв питання про переможця цієї дуелі. Матч-відповідь відбудеться у Словаччині 29 серпня.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

Плейоф, перший матч

15 серпня

Ноах (Вірменія) — Ружомберок (Словаччина) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Грегоріо, 2:0 - 79 Манвеліан, 3:0 - 90+3 Матеус

У четвер, 22 серпня, свій шлях у Лізі конференцій почне Кривбас. Суперником українського клубу буде іспанський Бетіс.

Нагадаємо, житомирське Полісся вилетіло з кваліфікації ЛК у 2 етапі, двічі поступившись Олімпії Любляні.