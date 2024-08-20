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Українці зрозуміють: матч Ліги конференцій перервали через відсутність світла

Руслан Травкін — 20 серпня, 21:22
Українці зрозуміють: матч Ліги конференцій перервали через відсутність світла
Трофей Ліги конференцій
Getty images

Матч Ліги конференцій сезону-2024/25 між вірменським Ноа та словацьким Ружомбероком був перерваний, оскільки на стадіоні зникло світло.

Це сталося на 65-й хвилині. На той момент господарі поля вигравали з рахунком 1:0.

Поєдинок проходить на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна. Пауза в грі тривала близько 15 хвилин.

Варто зазначити, що за Ноа грає колишній гравець донецького Металурга Артак Дашян, а у складі гостей виступає Ян Масло, який в Україні грав за Волинь.

У четвер, 22 серпня, свій шлях у Лізі конференцій почне Кривбас. Суперником українського клубу буде іспанський Бетіс.

Ноа Ліга конференцій сезону-2024/25

Ноа

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