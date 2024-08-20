Українці зрозуміють: матч Ліги конференцій перервали через відсутність світла

Матч Ліги конференцій сезону-2024/25 між вірменським Ноа та словацьким Ружомбероком був перерваний, оскільки на стадіоні зникло світло.

Це сталося на 65-й хвилині. На той момент господарі поля вигравали з рахунком 1:0.

Поєдинок проходить на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна. Пауза в грі тривала близько 15 хвилин.

Варто зазначити, що за Ноа грає колишній гравець донецького Металурга Артак Дашян, а у складі гостей виступає Ян Масло, який в Україні грав за Волинь.

No, no es un recital, se acaba de cortar la luz en el Noah 🇦🇲- Ruzomberok🌹

El corte e interrupcion del partido sucedio a los 65 minutos, va ganando el conjunto armenio 1-0 desde los 3' de la primera parte.#ConferenceLeague pic.twitter.com/2IwCs5bPnv — El Pase Eslovaco🇸🇰 (@ElPaseEslovaco) August 20, 2024

🇦🇲 W meczu Noah - Rużomberok światła się wywaliły pic.twitter.com/XLNhCSIilK — Maciej Kluska (@MaciejKluska3) August 20, 2024

У четвер, 22 серпня, свій шлях у Лізі конференцій почне Кривбас. Суперником українського клубу буде іспанський Бетіс.