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Привоз року: одноклубник Циганкова дозволив легко забити Ямалу у ворота Жирони

Руслан Травкін — 15 вересня, 18:56
Привоз року: одноклубник Циганкова дозволив легко забити Ямалу у ворота Жирони
Ламін Ямал
Getty images

У матчі 5 туру Ла Ліги Жирона з Віктором Циганковим у складі приймала вдома Барселону.

До 30 хвилини голів у матчі не було. Захисник господарів Давид Лопес вирішив показати свій дриблінг перед власним штрафним майданчиком, чим допоміг Ламіну Ямалу.

Молода зірка Барселони відібрав м'яч і вийшов віч-на-віч проти Пауло Гассаніги і без особливих проблем переграв його.

Станом на 75 хвилину гри рахунок 4:0 на користь "синьо-гранатових". Ямал до кінця першого тайму оформив дубль, а у другій половині гри забили Ольмо та Педрі.

Барселона Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Ламін Ямал

Барселона

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