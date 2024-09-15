Привоз року: одноклубник Циганкова дозволив легко забити Ямалу у ворота Жирони

У матчі 5 туру Ла Ліги Жирона з Віктором Циганковим у складі приймала вдома Барселону.

До 30 хвилини голів у матчі не було. Захисник господарів Давид Лопес вирішив показати свій дриблінг перед власним штрафним майданчиком, чим допоміг Ламіну Ямалу.

Молода зірка Барселони відібрав м'яч і вийшов віч-на-віч проти Пауло Гассаніги і без особливих проблем переграв його.

Станом на 75 хвилину гри рахунок 4:0 на користь "синьо-гранатових". Ямал до кінця першого тайму оформив дубль, а у другій половині гри забили Ольмо та Педрі.