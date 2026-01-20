Збірна України опустилась на 2 позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Міжнародна федерація футбольних асоціацій ФІФА оприлюднила рейтинг національних збірних, в якому українська команда втратила кілька позицій.
Оновлення відбулось через проведення Кубку Африканських націй, де збірна Сенегалу обіграла Марокко в скандальному фіналі.
Підопічні Сергія Реброва посіли 30 сходинку, що є найнижчим показником з квітня 2023 року, тоді Україна також була 30-ю.
Збірна Швеції, з якою Україні грати у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026, займає 42 місце. Водночас потенційні суперники "синьо-жовтих" у фіналі відбору, а саме Польща та Албанія, перебувають на 34-й та 63-й позиції відповідно.
Рейтинг ФІФА
1. Іспанія – 1877,18;
2. Аргентина – 1873,33;
3. Франція – 1870,00;
4. Англія – 1834,12;
5. Бразилія – 1760,46;
6. Португалія – 1760,38;
7. Нідерланди – 1756,27;
8. Марокко – 1736,57;
9. Бельгія – 1730,71;
10. Німеччина – 1724,15;
...
30. Україна – 1557,47
34. Польща – 1532,04
42. Швеція – 1487,13
63. Албанія – 1401,07
Нагадаємо, у листопаді минулого року національна команда посіла друге місце у відборі на ЧС-2026. Матч проти Швеції відбудеться 26 березня 2026-го в іспанській Валенсії.