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Рейнджерс дав осічку в чемпіонаті Шотландії напередодні матчу з Динамо

Ігор Чернявський — 3 серпня, 18:50
Рейнджерс дав осічку в чемпіонаті Шотландії напередодні матчу з Динамо

Рейнджерс не зміг на виїзді перемогти Гартс у першому турі чемпіонату Шотландії-2024/25.

Матч завершився нульовою нічиєю.

Рейнджерс більше володіли м’ячем (63%), але не змогли конвертувати свою територіальну перевагу в небезпечні моменти. Майбутні суперники Динамо по кваліфікації Ліги чемпіонів завдали лише 7 ударів (з них 3 у площину), тоді як Гартс пробили 17 разів (у площину також прийшлося 3 удари).

Зазначимо, що Гартс минулого сезону стали бронзовими призерами чемпіонату Шотландії, а Рейнджерс посіли друге місце. Золоті медалі достроково виграв Селтік.

Нагадаємо, що вже у вівторок, 6 серпня, Динамо зіграє з Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Початок номінально домашнього для киян матчу запланований на 21:00.

Напередодні віцечемпіони Шотландії продовжили контракт з головним тренером Філіппом Клеманом.

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