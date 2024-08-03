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Рейнджерс ухвалили важливе рішення щодо тренера перед протистоянням з Динамо

Ігор Чернявський — 3 серпня, 15:50
Рейнджерс ухвалили важливе рішення щодо тренера перед протистоянням з Динамо

Рейнджерс продовжили контракт із головним тренером Філіппом Клеманом.

Про це повідомив офіційний сайт віцечемпіонів Шотландії.

Нова угода між бельгійським фахівцем та "світло-синіми" розрахована до кінця сезону-2027/28.

Клеман тренує Рейнджерс з жовтня минулого року. Під його керівництвом команда виграла Кубок ліги та посіла друге місце в шотландському Прем’єршипі. В Лізі Європи-2023/24 підопічні Філіппа завершили виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись Бенфіці (2:3 за сумою двох матчів).

У вівторок, 6 серпня, Рейджерс зіграють проти Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Початок номінально домашнього для киян матчу запланований на 21:00.

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