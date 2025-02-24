Рейнджерс звільнив головного тренера напередодні матчів плейоф Ліги Європи

Шотландський Рейнджерс звільнив головного тренера Філіппа Клемана напередодні матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба "джерс".

Клуб подякував фахівцю за співпрацю та самовідданість на чолі команди. Зазначається, що ім'я нового головного тренера буде оголошено найближчим часом.

Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.



The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge.



A further update from the club… pic.twitter.com/OsllXO31Ln — Rangers Football Club (@RangersFC) February 23, 2025

Клеман очолював Рейнджерс з жовтня 2023 року. Минулий сезон команда завершила на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії.

В поточній кампанії клуб з Глазго майже не має шансів поборотись за чемпіонство, поступаючись Селтіку у 13 очок за підсумками 27 турів.

Окрім того, напередодні клуб програв представнику Чемпіоншипа Куінз Парку в матчі Кубка Шотландії, залишивши турнір.

Зазначимо, що в межах 1/8 фіналу Ліги Європи Рейнджерс зустрінеться із Фенербахче, який тренує Жозе Моурінью. Перший матч відбудеться 6 березня, а поєдинок-відповідь 13 березня.

Раніше аутсайдер Ла Ліги оголосив про звільнення другого за сезон тренера.