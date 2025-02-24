Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рейнджерс звільнив головного тренера напередодні матчів плейоф Ліги Європи

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 13:03
Рейнджерс звільнив головного тренера напередодні матчів плейоф Ліги Європи
Філіпп Клеман
ФК Рейнджерс

Шотландський Рейнджерс звільнив головного тренера Філіппа Клемана напередодні матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба "джерс".

Клуб подякував фахівцю за співпрацю та самовідданість на чолі команди. Зазначається, що ім'я нового головного тренера буде оголошено найближчим часом.

Клеман очолював Рейнджерс з жовтня 2023 року. Минулий сезон команда завершила на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії.

В поточній кампанії клуб з Глазго майже не має шансів поборотись за чемпіонство, поступаючись Селтіку у 13 очок за підсумками 27 турів.

Окрім того, напередодні клуб програв представнику Чемпіоншипа Куінз Парку в матчі Кубка Шотландії, залишивши турнір.

Зазначимо, що в межах 1/8 фіналу Ліги Європи Рейнджерс зустрінеться із Фенербахче, який тренує Жозе Моурінью. Перший матч відбудеться 6 березня, а поєдинок-відповідь 13 березня.

Раніше аутсайдер Ла Ліги оголосив про звільнення другого за сезон тренера.

Рейнджерс Чемпіонат Шотландії Ліга Європи-2024/25

Рейнджерс

Едмонтон в овертаймі дотиснув Чикаго, Рейнджерс переграв Бостон у матчі НХЛ
Рейнджерс у рекордному матчі для Квіка здолав Вегас, Детройт в овертаймі дотиснув Ванкувер у матчі НХЛ
Голкіпер Рейнджерс встановив національний рекорд США у НХЛ
Аморім – про перемогу над Рейнджерс: Після втрати контролю було важко повернутись у гру
Рома Довбика зіграє з АЗ, Манчестер Юнайтед – з Рейндждерс у 7 турі Ліги Європи

Останні новини