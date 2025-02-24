Рейнджерс звільнив головного тренера напередодні матчів плейоф Ліги Європи
Шотландський Рейнджерс звільнив головного тренера Філіппа Клемана напередодні матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
Про це повідомляє пресслужба "джерс".
Клуб подякував фахівцю за співпрацю та самовідданість на чолі команди. Зазначається, що ім'я нового головного тренера буде оголошено найближчим часом.
Клеман очолював Рейнджерс з жовтня 2023 року. Минулий сезон команда завершила на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії.
В поточній кампанії клуб з Глазго майже не має шансів поборотись за чемпіонство, поступаючись Селтіку у 13 очок за підсумками 27 турів.
Окрім того, напередодні клуб програв представнику Чемпіоншипа Куінз Парку в матчі Кубка Шотландії, залишивши турнір.
Зазначимо, що в межах 1/8 фіналу Ліги Європи Рейнджерс зустрінеться із Фенербахче, який тренує Жозе Моурінью. Перший матч відбудеться 6 березня, а поєдинок-відповідь 13 березня.
Раніше аутсайдер Ла Ліги оголосив про звільнення другого за сезон тренера.