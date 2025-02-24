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Тен Гаг: Ми мали певні успіхи у Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 12:48
Тен Гаг: Ми мали певні успіхи у Манчестер Юнайтед
Ерік тен Гаг
Getty Images

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг поділився спогадами про свою роботу в Англії та заявив, що мав певний успіх на чолі "червоних дияволів".

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ми мали успіх у Манчестер Юнайтед, але я завжди казав – є куди зростати. Того, що було гарного, виявилось недостатньо", – заявив наставник.

Окрім того, нідерландець розповів, коли відновить свою роботу головним тренером.

"Я вже ухвалив рішення не приймати будь-яких пропозицій до літа. Якщо у світі є речі, за якими я сумую, то це "Олд Траффорд", – розповів тен Гаг.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Ерік тен Гаг покинув посаду наставника Манчестер Юнайтед. На його місце прийшов Рубен Аморім зі Спортинга.

Довгий час фахівця пов'язували з можливою роботою у Боруссії Дортмунд, проте німецький колектив у підсумку очолив Ніко Ковач.

Раніше досвідом роботи з тен Гагом поділився Рафаель Варан.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг

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