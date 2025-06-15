Рейндерс: Я не збираюсь заміняти Де Брейне у Манчестер Сіті

Новачок Манчестер Сіті Тіджані Рейндерс висловився про свою роль у майбутньому проєкті "містян" на тлі відходу Кевіна Де Брейне.

Слова хавбека наводить ESPN.

"Я тут не для того, щоб замінити Де Брейне. Я маю грати у свій футбол. Звісно, я беру щось від інших футболістів та намагаюсь це адаптувати під себе. Кевін? Він сканував поле. Які паси він видавав!

Мені дуже подобається бути у Манчестер Сіті. Радий, що дізнаюсь щось нове, спробую новий стиль", – розповів Рейндерс.

Нідерландець підписав із Манчестер Сіті контракт на 5 років. Мілан отримає за свого гравця близько 70 мільйонів євро, враховуючи бонуси.

Рейндерс виступав за Мілан з 2023 року. У минулому сезоні 26-річний хавбек збірної Нідерландів став одним із лідерів "россонері". На його рахунку 15 голів і 5 асистів у 54 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.

Нагадаємо, що сам Де Брейне нещодавно став гравцем Наполі.