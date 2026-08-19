Манчестер Сіті продав іменитого хавбека до клубу з Саудівської Аравії

Центральний півзахисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерс став гравцем Аль-Кадісії із Саудівської Аравії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про термін та фінансові деталі угоди не розголошується.

Водночас раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума трансферу складе 60 мільйонів євро.

28-річний хавбек виступав за англійський клуб з літа 2025 року. У минулому сезоні на його рахунку 7 голів і 8 асистів у 47 матчах у всіх турнірах.

Напередодні опорний півзахисник англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі став гравцем Барселони.