Манчестер Сіті може продати іменитого хавбека в Саудівську Аравію

Центральний півзахисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерс може продовжити кар'єру в Аль-Кадісії із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже узгодили умови трансферу, сума якого складе 60 мільйонів євро. При цьому, сам Рейндерс ще не дав добро на перехід у Аль-Кадісію. До хавбека зберігається інтерес з боку Ноттінгем Форест.

Контракт Рейндерса з Манчестер Сіті діє до літа 2030 року. 28-річний хавбек виступає за англійський клуб з літа 2025 року. У минулому сезоні на його рахунку 7 голів і 8 асистів у 47 матчах у всіх турнірах.

Манчестер Сіті планує підсилити півзахист Енцо Фернандесом. Челсі встановив дедлайн щодо пропозицій по гравцеві до 14 серпня.