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Ребров оцінив гру Мудрика та Коноплі в матчі проти Грузії

Олексій Мурзак — 16 листопада 2024, 22:34
Ребров оцінив гру Мудрика та Коноплі в матчі проти Грузії
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, про що він розмовляв з Михайлом Мудриком під час другого тайму поєдинку Ліги націй проти Грузії, наголосивши, що вінгер відіграє дуже важливу роль в команді.

Слова тренера наводить Асоціація футболу України.

"Він виконав дуже багато інтенсивної роботи. Я підказував йому в деяких моментах. Цей гравець важливий для нас, він робить велику швидкість, допомагає в атаці. Я запитав, наскільки він готовий, тому що поле було дуже важким", – зазначив тренер.

Також Ребров оцінив виступ Юхима Коноплі в контексті протистояння з Хвічею Кварацхелією.

"Усі бачать, що Хвіча гравець дуже високого рівня, індивідуально сильний. Не лише Конопля впорався із цим завданням, а й футболісти, які йому допомагали, тому що дуже важко грати один в один проти Кварацхелії", – сказав Ребров на пресконференції.

16 листопада на стадіоні "Батумі-Арена" в однойменному грузинському місті відбувся матч п'ятого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній Грузії протистояла національна команда України. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Нагадаємо, саме Мудрик та Конопля отримали найвищі оцінки серед гравців збірної за матч проти Грузії.

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Сергій Ребров

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