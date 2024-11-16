Гравці збірної України дізналися свої оцінки за матч проти Грузії в Лізі націй

Статистичні портали WhoScored та Sofascore виставили оцінки гравцям матчу Грузія – Україна, який відбувся 16 листопада в межах 5 туру Ліги націй.

Найвищу оцінку серед гравців збірної України від Sofascore отримав захисник Юхим Конопля, водночас WhoScored визнав найкращим у складі "синьо-жовтних" вінгера Михайла Мудрика – обидва отримали однакову оцінку 7,3.

На рахунку Коноплі 1 перехоплення, 8 відборів та 13 втрат м’яча, 1 фол, 59 дотиків до м’яча, 25 точних передач з 33 (76%) та 1 вдала спроба дриблінгу.

Мудрик виконав 52 дотики до м’яча, віддав 19 точних передач з 25 (76%), серед яких 2 ключові, виконав 1 удар в площину воріт, зробив три вдалі спроби дриблінгу з 8, змарнував 1 гольовий момент, виграв 2 повітряні дуелі з 2, здійснив 1 порушення правил, отримав жовту картку та здійснив три фоли, 17 разів втратив м'яч, заблокував 1 удар та 1 раз відібрав м'яч.

Нагадаємо, саме Михайло Мудрик був визнаний "Левом матчу" збірної України проти Грузії у 5 турі Ліги націй. Після прострілу нашого вінгера у карний майданчик Квіркелія переправив м'яч у власні ворота.