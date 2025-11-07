Заміни в збірній України: Ребров викликав двох гравців замість Бражка та Батагова
Захисник київського Динамо Тарас Михавко та півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина отримали виклик до збірної України з футболу на вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомляє УАФ.
Михавко та Назарина замінять у складі травмованих Арсенія Батагова (Трабзонспор, захисник) і Володимира Бражка (Динамо, півзахисник). Тарас може дебютувати в матчі національної команди, а ось Назарина провів уже 4 гри за збірну.
Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав на вирішальні матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу.
Україні залишилося провести два матчі. 13 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію.