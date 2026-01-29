Українська правда
Ребров в Іспанії відвідав матч команди УПЛ, де переглядав кандидатів до збірної

Сергій Шаховець — 29 січня 2026, 18:58
Сергій Ребров
ФК Металіст 1925

Головний тренер збірної України Сергій Ребров спостерігав за товариським матчем між Металістом 1925 та Монреалем.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

У стартовому складі "жовто-синіх" на поле вийшов півзахисник збірної України Іван Калюжний. Також у харків'ян грає кандидат до національної команди Ілля Крупський.

Зазначимо, що у контрольному матчі Металіст 1925 переміг представника американської ліги МЛС Монреаль з рахунком 2:1. Голи за харків'ян забивали косовар Батон Забергджа та українець Владислав Калітвінцев.

26 березня збірна України зіграє півфінал плейоф відбору на ЧС-2026 проти команди Швеції. У разі переможного результату команда Реброва у вирішальному матчі зустрінеться з тріумфатором пари Албанія – Польща. Фінальний поєдинок запланований на 31 березня.

Раніше повідомлялося, що у продаж надійшли квитки на березневі матчі збірної України, що відбудуться в іспанській Валенсії.

Збірна України з футболу Металіст 1925 Сергій Ребров

