Ребров в Іспанії відвідав матч команди УПЛ, де переглядав кандидатів до збірної

Головний тренер збірної України Сергій Ребров спостерігав за товариським матчем між Металістом 1925 та Монреалем.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

У стартовому складі "жовто-синіх" на поле вийшов півзахисник збірної України Іван Калюжний. Також у харків'ян грає кандидат до національної команди Ілля Крупський.

Зазначимо, що у контрольному матчі Металіст 1925 переміг представника американської ліги МЛС Монреаль з рахунком 2:1. Голи за харків'ян забивали косовар Батон Забергджа та українець Владислав Калітвінцев.

26 березня збірна України зіграє півфінал плейоф відбору на ЧС-2026 проти команди Швеції. У разі переможного результату команда Реброва у вирішальному матчі зустрінеться з тріумфатором пари Албанія – Польща. Фінальний поєдинок запланований на 31 березня.

Раніше повідомлялося, що у продаж надійшли квитки на березневі матчі збірної України, що відбудуться в іспанській Валенсії.