Стартував продаж квитків на матчі плейоф відбору ЧС-2026 за участю України

Сергій Шаховець — 29 січня 2026, 13:23
Віталій Миколенко і Віктор Циганков
Дан Балашов/УАФ

Розпочався продаж абонентів на березневі матчі збірної України, які відбудуться в іспанській Валенсії на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія".

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

На першому етапі в продажу доступні лише абоненти, що дають можливість відвідати обидва матчі. Мова йде про півфінал плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція, що відбудеться 26 березня. А також фінал плей-оф відбору ЧС-2026 проти переможця пари Польща/Албанія або товариський матч проти команди, що програє в іншій парі.

Повідомляється, що один уболівальник може придбати лише до чотирьох квитків. Упродовж двох днів з початку продажу оплата буде доступна лише у криптовалюті. Згодом будуть доступні інші способи розрахунку.

Про початок продажу квитків на окремі поєдинки буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що на стадії плейоф відбору ЧС-2026 збірна України зіграє проти Швеції. Переможець протистояння у вирішальному поєдинку 31 березня зустрінеться з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що "синьо-жовті" вже дізналися потенційних суперників на чемпіонаті світу 2026. У разі виходу в фінальну частину Україна опиниться у групі F.

