Ребров: Мені подобається стиль Чехії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що національна команда Чехії грає в агресивний футбол. Стиль гри команди не змінився від Євро-2024.

Про це тренер розповів на пресконференції.

"Я думаю, буде зовсім інша гра ніж з Албанією. Чехія більш агресивна, тим паче вони грають вдома. Ми повинні бути готовими до цього.

Найсильніші якості та найкращі гравці? Мені подобається стиль Чехії, бо вони грають дуже агресивно. Як я побачив на Євро, немає різниці, хто виходить на позиції, є конкуренція. Стиль гри не змінюється, тут важко виділяти когось, бо це дійсно команда, яка розуміє, як грати та гарно використовує свої здібності. Тому ми поважаємо суперника, але завтра ми повинні думати про себе, сконцентруватися, виходити на гру та показувати інший настрій на гру і бажання грати", — сказав Ребров.