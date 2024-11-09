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Ребров: Нинішнє Динамо вже не те, що було багато років тому

Ігор Чернявський — 9 листопада 2024, 13:37
Ребров: Нинішнє Динамо вже не те, що було багато років тому
Instagram Сергія Реброва

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про нинішнє Динамо.

Його слова наводить угорське видання Nemzeti Sport.

"Нинішнє Динамо вже не те, що було багато років тому. В основному за команду грають молоді українці, а в матчі з Ференцварошем у складі вийшов лише один легіонер – і то, він вийшов на заміну.

У складі є майстерні, талановиті гравці, але потрібно визнати, що в нинішній ситуації легіонери не хочуть приїжджати до Києва. В цьому плані краща ситуація у Шахтаря, в якого лишилося 11 легіонерів. Хоча домашні матчі вони проводять не в Донецьку, а у Львові, далеко від лінії фронту", – сказав Ребров.

Сергій виступав за Динамо у 1990-х роках. Він був важливою частиною легендарної команди Валерія Лобановського, яка декласувала Барселону і виходила у півфінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, після нищівної поразки від Ференцвароша київський клуб опинився на дні турнірної таблиці. Втім, відомий білоруський тренер вважає, що "біло-синім" під силу набрати 9-10 очок.

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