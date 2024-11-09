Ребров: Нинішнє Динамо вже не те, що було багато років тому

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про нинішнє Динамо.

Його слова наводить угорське видання Nemzeti Sport.

"Нинішнє Динамо вже не те, що було багато років тому. В основному за команду грають молоді українці, а в матчі з Ференцварошем у складі вийшов лише один легіонер – і то, він вийшов на заміну.

У складі є майстерні, талановиті гравці, але потрібно визнати, що в нинішній ситуації легіонери не хочуть приїжджати до Києва. В цьому плані краща ситуація у Шахтаря, в якого лишилося 11 легіонерів. Хоча домашні матчі вони проводять не в Донецьку, а у Львові, далеко від лінії фронту", – сказав Ребров.