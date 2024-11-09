Білоруський тренер – про Динамо: Загнана в кут миша перетворюється на лева

Білоруський тренер Олег Дулуб вважає, що Динамо ще може поборотися за вихід в 1/16 Ліги Європи.

Про це сказав у коментарі Tribuna.com.

"Є прислівʼя, що загнана в кут миша перетворюється на лева. Зараз у Динамо та ситуація, коли наче все проти. Нагадує ситуацію зі збірною України, коли два матчі програли. От для Динамо все тільки починається — їм цілком під силу взяти 9-10 очок. Цілком.

При цьому треба памʼятати про національний чемпіонат. Тому що я здивувався стартовому складу — мені здавалось, що як і в матчі з Ромою перед Класичним, ми побачимо зовсім інший склад. Можливо в три центральних захисники, бо наступна гра в Динамо через два дні з Поліссям.

Загальний рівень Динамо в цьому сезоні сто відсотків вищий, ніж той, що команда показала у грі з Ференцварошем. Просто бувають такі матчі, коли у твої ворота залітає все, і ти з цим нічого зробити не можеш. Бо навіть за рахунку 0:1 Динамо створило моменти, що розвернути гру в інший бік. Головне не опускати руки й рухатись далі", – сказав Дулуб.