Ігнатенко: Війна боляче вплинула на мене, але дала ще більшу силу боротися на полі

Український хавбек братиславського Слована Данило Ігнатенко розповів, як його торкнулася війна в Україні.

Слова українця наводить Український футбол.

"Війна дуже на мене вплинула. Мій тато воював і отримав важке поранення. Бабуся та два дідусі залишилися в Україні й щодня перебувають під обстрілами. Це боляче й вибиває з рівноваги. Багато моїх друзів та колишніх тренерів зараз у небезпеці. Я думаю про них щодня", – розповідає Данило.

Також він розповів, що наразі для нього є головною мотивацією на полі.

"Так само – про наших солдатів, серед яких багато хлопців мого віку, які сидять в окопах і боронять країну. Це дає мені ще більшу мотивацію грати заради них і показувати, що Україна сильна й незламна", – сказав Ігнатенко.

Ігнатенко – вихованець запорізького Металурга. У 18-річному віці перейшов до Шахтаря. Грав за Маріуполь, Ференцварош, Дніпро-1 та французьке Бордо. На його рахунку 6 матчів за збірну України, в яких Данило забив 1 гол.

В цьому сезоні український гравець провів 12 матчів за Слован та відзначився 1 голом.

Раніше Данило потрапив до символічної збірної 4 туру чемпіонату Словаччини за версією популярного статистичного порталу Sofascore.