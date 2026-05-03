Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Українці Ігнатенко та Кухаревич достроково стали чемпіонами Словаччини

Сергій Шаховець — 3 травня 2026, 10:26
Українці Ігнатенко та Кухаревич достроково стали чемпіонами Словаччини
Микола Кухаревич
ФК Слован

Слован Братислава за два тури до завершення чемпіонату Словаччини гарантував собі золоті нагороди турніру. У складі "небесно-блакитних" чемпіонами стали двоє українців – півзахисник Данило Ігнатенко і нападник Микола Кухаревич.

У 8-му турі чемпіонського етапу словацької Суперліги Слован мінімально переміг Дунайську Стреду (1:0), позбавивши головного конкурента шансів на титул. У вирішальному поєдинку Ігнатенко вийшов на заміну на 86-й хвилині, а Кухаревич не потрапив до заявки на гру.

Зазначимо, що в поєдинку брав участь ще один українець – Тарас Качараба, який вийшов на гру з капітанською пов'язкою команди Дунайська Стреда.

Слован здобув 8-й поспіль титул чемпіона Словаччини та 16-й загалом. Клуб із Братислави є рекордсменом Суперліги за цим показником.

У поточному сезоні Данило Ігнатенко зіграв 37 матчів за Слован у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.

В активі Кухаревича 10 голів та 1 асист у 22 поєдинках. Форвард виступає за словацьку команду з літа 2025-го, коли перебрався із англійського Суонсі.

Слован Словаччина Данило Ігнатенко Микола Кухаревич

Словаччина

В'язниця замість хокейного матчу: на ОІ-2026 затримали чоловіка, який 16 років переховувався від поліції
Дві гравчині збірних України виступатимуть в одній команді чемпіонату Словаччини
США та Швеція закинули по п'ять шайб у ворота суперників в перших матчах чемпіонату світу
Швейцарія – Словаччина: онлайн-трансляція матчу молодіжного чемпіонату світу з хокею U-20
Фан-марш українців, квест для журналістів та шанувальники Довбика: яким був день матчу збірної України

Останні новини