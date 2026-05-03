Українці Ігнатенко та Кухаревич достроково стали чемпіонами Словаччини
Слован Братислава за два тури до завершення чемпіонату Словаччини гарантував собі золоті нагороди турніру. У складі "небесно-блакитних" чемпіонами стали двоє українців – півзахисник Данило Ігнатенко і нападник Микола Кухаревич.
У 8-му турі чемпіонського етапу словацької Суперліги Слован мінімально переміг Дунайську Стреду (1:0), позбавивши головного конкурента шансів на титул. У вирішальному поєдинку Ігнатенко вийшов на заміну на 86-й хвилині, а Кухаревич не потрапив до заявки на гру.
Зазначимо, що в поєдинку брав участь ще один українець – Тарас Качараба, який вийшов на гру з капітанською пов'язкою команди Дунайська Стреда.
Слован здобув 8-й поспіль титул чемпіона Словаччини та 16-й загалом. Клуб із Братислави є рекордсменом Суперліги за цим показником.
У поточному сезоні Данило Ігнатенко зіграв 37 матчів за Слован у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.
В активі Кухаревича 10 голів та 1 асист у 22 поєдинках. Форвард виступає за словацьку команду з літа 2025-го, коли перебрався із англійського Суонсі.