Оце так влучність: у Чехії голкіпер вибив м'яч точнісінько на балкон сусіднього будинку

Матч 25-го туру чемпіонату Ченс Ліги між Богеміанс-1905 та Слованом Ліберець завершився безгольовою нічиєю (0:0), втім, поєдинок запам'ятався не рахунком, а вкрай курйозним епізодом, який швидко став вірусним у соцмережах.

Головним героєм моменту став досвідчений голкіпер Слована Томаш Коубек, який раніше виступав за національну збірну Чехії з футболу.

Під час однієї з атак суперника воротар вирішив просто вибити м'яч якомога далі від своїх воріт. Однак удар вийшов настільки потужним, що м'яч вилетів за межі стадіону.

На цьому історія не закінчилася: замість того, щоб впасти на трибуни, м'яч піднявся ще вище і влучив прямо у вікно сусіднього будинку, залишившись на чужому балконі.

