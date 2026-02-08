Кухаревич забив за Слован і допоміг команді закріпити лідерство у чемпіонаті

Український форвард братиславського Слована Микола Кухаревич забив гол у матчі 19 туру словацької Суперліги проти ДАКа 1904.

24-річний нападник вийшов у стартовому складі та під завісу першого тайму подвоїв перевагу гостей 0:2. Кухаревич вдало реалізував пенальті.

У другій половині зустрічі Слован добив суперника, забивши третій м'яч зусиллями Гайдоша.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу братиславського клубу 0:3, а Микола провів на полі 71 хвилину. Для форварда цей став 9-м у 18 поєдинках поточного сезоні-2025/26. Також у його активі один асист.

Нагадаємо, що Кухаревич виступає за словацьку команду з літа 2025-го, коли перебрався із англійського Суонсі.

Відзначимо, що свій ігровий час у цьому переможному протистоянні отримав інший український легіонер Слована Данило Ігнатенко, який вийшов на заміну на 78-й хвилині матчу.

Чемпіонат Словаччини – Суперліга

19 тур, 7 лютого

ДАК 1904 – Слован 0:3 (0:2)

Голи: Гайдош, 12, 53, Кухаревич, 45 (п)

Завдяки цьому успіху Слован ще краще закріпився на першому місці турнірної таблиці Суперліги Словаччини. У доробку команди вже 42 бали. Відрив від найближчого переслідувача, яким є якраз ДАК 1904, складає 4 очки.

Наступний матч Слована запланований на 14 лютого. У цей день клуб із Братислави прийме Тренчин. Початок зустрічі – о 16:30 (за Києвом).