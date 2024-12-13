Ребров анонсував товариські матчі збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що команда запланувала на червень два товариські матчі, які будуть розглядатися як підготовка до відбору на чемпіонат світу-2026.

Цитує наставника УАФ.

"У червні ми плануємо зіграти два товариські матчі. Але зараз тривають переговори, тож ми не можемо сказати по цих поєдинках нічого конкретного.

Зазначу тільки, що ми оберемо суперників, які допоможуть нам підготуватися до відбору ЧС-2026.

Зараз ми точно не знаємо, де будемо приймати суперників по групі. Ми зараз навіть не знаємо, де саме зіграємо домашній матч проти Бельгії в Лізі націй. Тривають переговори", – розповів Ребров.