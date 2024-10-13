Ребров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на передматчевій пресконференції перед поєдинком проти Чехії розповів про фізичний стан двох опорних півзахисників команди – Тараса Степаненка та Івана Калюжного:

"Тарас Степаненко працює в загальній групі, у нього є ще один день на відновлення, тому подивимося завтра. У Івана Калюжного немає пошкодження, у нього була втома в кінці гри проти Грузії, але нічого серйозного у нього немає".

Нагадаємо, попередній матч Ліги націй проти Грузії (перемога1:0) Степаненко пропускав через травму, що дозволило Калюжному дебютувати занаціональну команду.

Завтра, 14 жовтня Україна у четвертому турі Ліги націй у Празі зіграє проти Чехії. Початок поєдинку – о 21:45 за Києвом. На даний момент команда Реброва з 3 очками в трьох матчах іде останньою в квартеті 1 дивізіону В Ліги націй.