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У грі проти Грузії за збірну України дебютували відразу 3 футболісти

Руслан Травкін — 12 жовтня, 00:09
У грі проти Грузії за збірну України дебютували відразу 3 футболісти
Олександр Назаренко
УАФ

У матчі 3 туру Ліги націй УЄФА проти Грузії за збірну України дебютували відразу три футболісти. Поєдинок завершився мінімальною перемогою команди Реброва.

Про це повідомляє УАФ.

Хавбек Олександрії Іван Калюжний вийшов у старті. Його вихід дозволив "містянам" стати 30 українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.

Вперше за "синьо-жовтих" зіграли Олександр Назаренко та Дмитро Криськів. Лідер Полісся вийшов на поле на 86 хвилині, замінивши Михайла Мудрика. Півзахисник Шахтаря на 91 хвилині замінив Калюжного.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиматиме команду Чехії, а Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Грузії з футзалу Дмитро Криськів Олександр Назаренко Іван Калюжний

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