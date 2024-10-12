У грі проти Грузії за збірну України дебютували відразу 3 футболісти

У матчі 3 туру Ліги націй УЄФА проти Грузії за збірну України дебютували відразу три футболісти. Поєдинок завершився мінімальною перемогою команди Реброва.

Про це повідомляє УАФ.

Хавбек Олександрії Іван Калюжний вийшов у старті. Його вихід дозволив "містянам" стати 30 українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.

Вперше за "синьо-жовтих" зіграли Олександр Назаренко та Дмитро Криськів. Лідер Полісся вийшов на поле на 86 хвилині, замінивши Михайла Мудрика. Півзахисник Шахтаря на 91 хвилині замінив Калюжного.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиматиме команду Чехії, а Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.