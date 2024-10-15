Ребров розповів про стан Гуцуляка після зіткнення в матчі проти Чехії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що у вінгера Олексія Гуцуляка сильний струс мозку і він наразі перебуває в госпіталі.

Про це наставник повідомив у коментарі для MEGOGO.

"На жаль, в Гуцуляка дуже сильний струс мозку. Зараз він в госпіталі. Ситуація дуже складна, тому він зараз залишається тут. Подивимось, що буде", – сказав Ребров.

26-річний українець травмувався на 18-й хвилині у матчі 4 туру Ліги націй проти Чехії. Він зіткнувся головою з Томасом Соучеком та покинув поле на ношах. Його замінив Олександр Зубков.

Нагадаємо, поєдинок завершився внічию. Після 4 турів у активі підопічних Реброва 4 бали та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.