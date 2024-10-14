Гуцуляка відправили на обстеження до лікарні

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк достроково завершив матч 4 туру Ліги націй проти Чехії.

Про це повідомляє УАФ.

26-річний українець на 18-й хвилині зустрічі зіткнувся головою з Томасом Соучеком та покинув поле на ношах. Його замінив Олександр Зубков.

Наразі гравця у супроводі представника медичного штабу національної збірної відправився на обстеження до місцевої лікарні. Зазначається, що Гуцуляк перебуває у свідомості.

Матч Україна – Чехія розпочався о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведить для вас текстовий онлайн зустрічі.