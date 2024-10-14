Гуцуляка відправили на обстеження до лікарні
УАФ
Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк достроково завершив матч 4 туру Ліги націй проти Чехії.
Про це повідомляє УАФ.
26-річний українець на 18-й хвилині зустрічі зіткнувся головою з Томасом Соучеком та покинув поле на ношах. Його замінив Олександр Зубков.
Наразі гравця у супроводі представника медичного штабу національної збірної відправився на обстеження до місцевої лікарні. Зазначається, що Гуцуляк перебуває у свідомості.
Матч Україна – Чехія розпочався о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведить для вас текстовий онлайн зустрічі.