Ребров оцінив готовність гравців збірної України до матчу з Бельгією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність національної команди до матчу плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Про це фахівець розповів у коментарі пресслужбі житомирського Полісся.

"Чемпіонат відновився, вже зіграли декілька матчів, до ігор збірних ще зіграємо два тури, тому я впевнений, що ми наберемо форму і гравці, я бачу, що зараз вже інша інтенсивність гри.

Як я казав, із початку другого кола вже буде зіграно чотири матчі, тому це вже достатньо, щоб набрати форму", – зазначив тренер.