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Ребров оцінив готовність гравців збірної України до матчу з Бельгією

Олександр Булава — 7 березня 2025, 16:20
Ребров оцінив готовність гравців збірної України до матчу з Бельгією
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність національної команди до матчу плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Про це фахівець розповів у коментарі пресслужбі житомирського Полісся.

"Чемпіонат відновився, вже зіграли декілька матчів, до ігор збірних ще зіграємо два тури, тому я впевнений, що ми наберемо форму і гравці, я бачу, що зараз вже інша інтенсивність гри.

Як я казав, із початку другого кола вже буде зіграно чотири матчі, тому це вже достатньо, щоб набрати форму", – зазначив тренер.

Також Ребров відмовився назвав, кого окрім Олексія Гуцуляка він може викликати у команду.

"Усіх можуть очікувати. Мені дуже цікаво подивитися на молодих гравців. Так само у Поліссі є молоді гравці, які прогресують, і я вважаю, що зараз це дуже важливо", – розповів Ребров.

Нагадаємо, у березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" не зможе розраховувати на Олександра Тимчика, який вибув через травму.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

Сергій Ребров

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