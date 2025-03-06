Захисник збірної України пропустить матчі проти Бельгії

Фулбек Динамо Олександр Тимчик не зможе допомогти збірній Україні у матчах плейоф Ліги націй-2024/25 проти збірної Бельгії через пошкодження.

Про це в прямому етері УПЛ-ТБ повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський.

Сьогодні з'явилася інформація, що 28-річний правий захисник травмувався на тренуванні команди. Очікувалося, що він пропустить "декілька матчів".

Проте Шовковський заявив, що Тимчик буде відсутній щонайменше півтора місяці. Таким чином, Олександр буде змушений пропустити обидві зустрічі з бельгійцями в Лізі націй.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня, а матч-відповідь пройде в Бельгії 23 березня.

Раніше стало відомо, що Динамо підписало контракт з колишнім захисником бельгійського Стандарда, який грає саме не позиції Тимчика.