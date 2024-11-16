Ребров: Гравці, розуміють, за яку країну грають, вони віддаються повністю

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що його підопічні усвідомлюють усю важливість гри за національну команду.

Про це він сказав на пресконференції після нічиєї з Грузією у 5 турі Ліги націй.

"Головний фактор цієї гри – те, що ми забили достатньо швидкий м’яч. Сьогодні результат був надзвичайно важливий для нас, і гравці намагалися втримати його. Напевно, через це був такий брак, напевно, через це ми сідали у достатньо низький блок. Дуже важко, гравці розуміють, за яку країну ми граємо, вони віддаються повністю, але я вважаю, результат сильно впливав на дії наших гравців. Ми грали проти збірної Грузії, яка грала вдома за підтримки своїх трибун, і я вважаю, що сьогодні суперник грав з більшою мотивацією, ніж у першій зустрічі", – сказав Ребров.

Після 5 зіграних турів Україна перебуває на останньому місці у Групі 1 Ліги B. У "жовто-синіх" є шанси піднятися на другу або третю сходинку, але виграти квартет уже не вдасться.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо похвалив Реброва за план на гру.