Сабо похвалив Реброва за правильний план на гру проти Грузії

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що Сергій Ребров обрав правильний план на гру проти Грузії у 5 турі Ліги націй.

Про це він сказав у прямому ефірі Футбол 2.0.

" До матчу я казав, що ми програємо. Чому я так казав? По-перше, я знаю, як важко грати в Грузії, там шалена підтримка вболівальників.

По-друге, на сьогодні їхні футболісти сильніші за наших. Але сьогодні була дуже хороша гра, мені вона сподобалася. Ребров – молодець, він обрав правильний план на гру, зробив акцент на контратаки, так і забили гол.

Але при цьому, наші віддали володіння. Наші хлопці – молодці, вони билися, старалися, могло навіть пощастити наприкінці матчу, але тоді результат був би несправедливим", – сказав Сабо.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Україні вдалося швидко вийти вперед завдяки автоголу, який став після прострілу у виконанні Мудрика, але по перерві Грузія перехопила ініціативу та зрівняла рахунок.

Нагадаємо, за кілька днів до матчу Йожеф Сабо сказав, що Україна програє. На передматчевій пресконференції Реброва попросили відреагувати на слова екстренера збірної України, на що він відповів: "Не думаю, що ми повинні звертати увагу на слова Сабо".