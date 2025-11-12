Від цього нікуди не подінешся: Ребров – про критику на свою адресу від журналістів та вболівальників

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився відносно критики на свою адресу, яка лунає в медійному просторі, наголосивши, що від цього нікуди не дінешся.

Про це він сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому протистоянню проти Франції у межах відбору на ЧС-2026.

"З приводу медійного простору: слухайте це завжди так. Я не пам'ятаю тренера національної збірної, якого не критикували. Це є завжди, ти від цього нікуди не подінешся. У кожного вболівальника є своє бачення, у кожного журналіста є своє бачення, але я сконцентрований на роботі, я розумію, за рахунок чого ми будемо грати, і я впевнений, що гравці це також розуміють.

Не треба дивитися ні на позитивні, ні на негативні оклики. Треба сконцентруватися на своїй праці і готуватися серйозно до матчу" – сказав Ребров.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.