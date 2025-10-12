Такі чутки можуть бути: Ребров – про зацікавленість з боку Панатінаїкоса

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував інформацію про те, що ним цікавиться грецький Панатінаїкос, наголосивши, що зараз його увага сфокусована на національній команді.

Слова фахівця передає кореспондент "Чемпіона" Владислав Дудка.

"Зараз я треную збірну. Дійсно, в футбольному світі є клуби, які цікавляться тренером, котрий має роботу, я не виключення. Я непогано працював в клубі перед збірною, тому такі чутки можуть бути. Зараз я працюю зі збірною, я поважаю свою команду і до кінця буду працювати з національною командою", – зазначив він.

Раніше тренер поділився очікуваннями від майбутнього протистояння проти команди Азербайджану в межах відбору на ЧС-2026.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.