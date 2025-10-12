Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Такі чутки можуть бути: Ребров – про зацікавленість з боку Панатінаїкоса

Владислав Дудка, Олексій Мурзак — 12 жовтня 2025, 19:34
Такі чутки можуть бути: Ребров – про зацікавленість з боку Панатінаїкоса
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував інформацію про те, що ним цікавиться грецький Панатінаїкос, наголосивши, що зараз його увага сфокусована на національній команді.

Слова фахівця передає кореспондент "Чемпіона" Владислав Дудка.

"Зараз я треную збірну. Дійсно, в футбольному світі є клуби, які цікавляться тренером, котрий має роботу, я не виключення. Я непогано працював в клубі перед збірною, тому такі чутки можуть бути. Зараз я працюю зі збірною, я поважаю свою команду і до кінця буду працювати з національною командою", – зазначив він.

Раніше тренер поділився очікуваннями від майбутнього протистояння проти команди Азербайджану в межах відбору на ЧС-2026.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.

Збірна України з футболу Панатінаїкос Сергій Ребров

Сергій Ребров

Ребров – про матч з Азербайджаном: Підтримка українців нам дуже важлива
Завтра буде зовсім інша гра: Ребров – про майбутній матч з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
Підготовка до Азербайджану: онлайн-трансляція пресконференції Реброва
Я бачу їхнє велике бажання, – Ребров задоволений виступом молодих гравців у матчі проти Ісландії
Важливо було виграти цю боротьбу: Ребров – про перемогу над Ісландією

Останні новини