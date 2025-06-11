Це важливий гравець для збірної України: Ребров – про відсутність Мудрика

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що команді не вистачає вінгера Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу.

Цитує наставника УАФ.

"Мудрик – дійсно дуже важливий гравець, він – важлива частина нашої команди. Нам не вистачає цього виконавця, він дійсно дуже нам допомагає. На жаль, зараз ми не можемо його використовувати, але сподіваємося, що він повернеться до національної збірної та, звичайно, до свого клубу. Ми всі підтримуємо його", – розповів Ребров.

Наразі 24-річний футболіст тимчасово відсторонений Футбольною асоціацією Англії, оскільки його проба А дала позитивний результат на мельдоній.

Михайло заперечує, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Якщо Мудрик буде визнаний винним, йому загрожує дискваліфікація строком до чотирьох років.

За національну збірну Мудрик зіграв 28 матчів, в яких відзначився 3 голами.