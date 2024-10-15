Ребров оцінив гру Таловєрова в матчах проти Чехії та Грузії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров повністю задоволений грою Максима Таловєрова в матчах проти Грузії та Чехії.

Про це він сказав на пресконференції після нічиєї з чехами. Його слова наводить пресслужба Української асоціації футболу.

" Я задоволений, що зараз він грає по 90 хвилин у своєму клубі, тому що раніше він не мав практики. Дуже важливо, щоб гравці перебували в тонусі. Максим заслужив на те, що ми обрали його. Я дивився його матчі в чемпіонаті, бачив, як він працює на тренуваннях. Цей вибір був очевидним. Ці дві гри він провів на дуже високому рівні", – сказав Ребров.

Матчі проти Грузії та Чехії збірна України відіграла з парою центральних захисників Таловєров – Забарний. За поєдинок із Чехією Максим отримав другу найкращу оцінку від статистичного порталу SofaScore (7.4). Вище оцінили тільки Анатолія Трубіна (7.7), який став одним із двох "Левів матчів".