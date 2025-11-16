Українська правда
Дякую вам, що ви допомогли: Ребров висловився про гейтерів, які останнім часом критикували його та збірну України

Олексій Мурзак — 16 листопада 2025, 22:42
Головний тренер збірної України Сергій Ребров несподівано подякував гейтерам, які останнім часом критикували його роботу та гру національної команди у відборі на ЧС-2026.

Свою думку він сказав у коментарі MEGOGO після перемоги над Ісландією у 6 турі відбору.

"Відносно гейтерів в інстаграм, гравці все це читають. Тому вони були, напевно, на щось ображені, може навпаки, вони хотіли довести, що ця збірна дійсно має шанси потрапити на Чемпіонат світу. Тому дякую вам, що ви допомогли", – сказав Ребров.

Попереду на підопічних Сергія Реброва очікує сітка плейоф, що складатиметься з двох матчів.

У першому поєдинку на збірну України очікуватимуть команди з четвертого кошика, де наразі знаходиться Уельс, Швеція, Румунія та Північна Ірландія, проте всі учасники стикового мінітурніру визначаться вже у вівторок, 18 листопада, коли завершиться груповий етап кваліфікації ЧС-2026.

