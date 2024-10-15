Ребров: Будемо націлюватися тільки на перемоги в обох зустрічах наступного місяця

Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумки жовтневих матчів Ліги націй.

Наставник національної команди опублікував допис на цю тему у своєму Instagram.

"4 здобутих очка в цьому жовтневому зборі залишають нам шанс продовжити боротьбу за вихід до дивізіону А Ліги націй у двох останніх матчах групи в листопаді. Прикро, що ми не змогли довести вчорашню гру до переможного завершення, але також хочеться відзначити і подякувати команді за їхню реакцію після пропущеного мʼяча до самого кінця матчу.

Ситуація в нашій групі означає, що ми будемо націлюватися тільки на перемоги в обох зустрічах наступного місяця. І звісно, приєднуюсь до всіх побажань найшвидшого та повного одужання Олексію Гуцуляку після його жахливого зіткнення з гравцем збірної Чехії", – сказав Ребров.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.

Для того, щоб виграти групу, потрібно вигравати в обох поєдинках та сподіватися, що чехи візьмуть не більше одного очка у двох заключних турах.