Ребров планує повернути до збірної України ветерана Динамо – журналіст

Універсал Динамо Олександр Караваєв, ймовірно, буде викликаний на листопадові матчі збірної України у відборі на ЧС-2026.

Принаймні про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, до такого рішення схиляється головний тренер національної команди Сергій Ребров.

Востаннє за національну команду Караваєв грав у жовтні 2023-го. Цього сезону на рахунку 33-річного гравця 16 матчів за Динамо, в яких він забив 4 голи і віддав 4 асисти.

Нагадаємо, наразі Україна бореться за вихід на чемпіонат світу 2026 року. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан. Вирішальні матчі кваліфікації для "синьо-жовтих" відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).