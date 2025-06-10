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Ребров назвав кадрові втрати перед матчем з Новою Зеландією

Олександр Булава — 10 червня 2025, 09:13
Ребров назвав кадрові втрати перед матчем з Новою Зеландією
Сергій Ребров
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про травмованих гравців у складі команди.

Цитує наставника УАФ.

"Травмовані? На жаль, Артем Бондаренко отримав пошкодження і його участь в грі під питанням. Микола Шапаренко відновився, сьогодні він буде тренуватися.

Усі інші гравці здорові та готові до матчу", – сказав Ребров.

Зустріч України та Нової Зеландії відбудеться 10 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Початок о 23:50 за київським часом.

Напередодні підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від збірної Канади. Нагадаємо, що згідно з форматом турніру за перемогу в основний час команда заробляє 3 очки, за перемогу в серії пенальті – 2, а за поразку в серії пенальті можна заробити один заліковий бал.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу.

Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

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