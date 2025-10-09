Я впевнений в хлопця: Ребров – про матч проти Ісландії у відборі на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що команда має продемонструвати проти Ісландії більше агресивний футбол, ніж у матчі з Азербайджаном.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"Силовий футбол Ісландії? Подивимось, як гратиме суперник. Не вважаю, що Ісландія не грає на м'ячі, з новим тренером вони більше контролюють м'яч, починають атаки за рахунок не тільки довгих передач. Ми повинні бути готові до цього. Вважаю, з нашої сторони важливо продемонструвати більш агресивну гру, порівняно з останнім матчем проти Азербайджану. Показати, що ми хочемо виграти цю гру. Я впевнений в хлопцях. Ми розмовляли і я бачу, що вони хочуть реабілітуватись у двох найближчих матчах. Тому сподіваюсь, що завтра буде зовсім інша збірна України", – сказав Ребров.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Поєдинок з ісландцями пропустить півзахисник Єгор Ярмолюк, який не встиг відновитися після травми.

Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".