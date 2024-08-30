Ребров: Довбику потрібен час, щоб адаптуватися до нової команди
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що нападнику Роми Артему Довбику необхідний час, щоб адаптуватися у чемпіонаті Італії.
Слова Реброва передає "Український футбол".
"Довбику потрібен час. Коли він був у Жироні, то команда грала на нього, а у Ромі – ні. Було дуже багато флангових передач саме на Артема. Якщо проаналізувати, то більшість своїх голів в Іспанії він забив з меж воротарського майданчика.
А гравці Роми поки так не грають, не вантажать на Довбика. Хоча у нього в перших двох поєдинках було два непоганих гольових моменти, міг забивати, але влучив у поперечину. Я вірю, що і Рома, як я вже казав, і Довбик особисто, від гри до гри будуть додавати.
Зараз Артему потрібен час, щоб адаптуватися до Серії А, до нової команди, до своїх нових партнерів", — сказав Ребров.
Зазначимо, що у двох стартових турах Серії А Рома набрала лише одне очко. Єдиний гол "вовків" на старті сезону забив Ельдор Шомуродов, який отримав лише 20 хвилин у матчі з Емполі. За два поєдинки Артем не відзначився результативними діями.
Варто додати, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.