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Трансферну сагу завершено: Довбик — гравець Роми

Ігор Чернявський — 2 серпня, 18:13
Трансферну сагу завершено: Довбик — гравець Роми

Український нападник Артем Довбик офіційно перейшов із іспанської Жирони в італійську Рому.

Про це римський клуб повідомив на своїх офіційних ресурсах.

Контракт 27-річного черкасця з Ромою розрахований до кінця сезону-2028/29. Як повідомляв напередодні інсайдер Фабріціо Романо, за найкращого бомбардира Ла Ліги Жирона отримала 30,5 мільйонів євро. Ще 6 мільйонів можуть "набігти" у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що минулого сезону Довбик забив 24 голи та віддав 10 асистів у 39 матчах (36 у Ла Лізі та 3 в Кубку Іспанії). Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.

До іспанського періоду кар’єри Артем виступав за рідний черкаський Дніпро, Дніпро (Дніпропетровськ), молдовську Зорю, данські Мідтьюлланн та Сеннерйюск, але по-справжньому розкритися йому вдалося у Дніпрі-1 — там він став лідером команди та почав демонструвати високу результативність.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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