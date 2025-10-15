Українська правда
Ребров: Вирішальним буде матч проти Ісландії

Олександр Булава — 15 жовтня 2025, 18:58
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що ключовим матчем для "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026 буде гра проти Ісландії.

Про це тренер розповів у коментарі Суспільне Спорт.

"Я завжди кажу, що треба концентруватись на кожній грі, готуватись на кожну гру і після всього побачимо, який буде результат. Так у нас є шанси пройти з першого місця, але це дійсно будуть дві стратегічні гри, де треба думати, як використовувати гравців. Вирішальним буде матч проти Ісландії", – сказав він.

Тренер вважає, що має кваліфіковану команду, яка вміє грати у футбол.

"Ми не чекаємо на позитивний настрій, ми чекаємо на настрій на боротьбу. В кожній грі настрій на те, щоб працювати, тому що важки часи, гравці розуміють, для кого грають і віддають максимально. Думаю, що настрій повинен бути на концентрацію в кожному епізоді. Ці гравці знають як грати у футбол, дійсно високого рівня, але дуже важливо, щоб ми, коли виходили на поле, були командою і грали на 100%. Настрій на те, щоб показати свій максимум", – сказав Ребров.

Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2, надалі зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану та переграли Ісландію 5:3.

13 листопада Україна зустрінеться з Францією, а 16 листопада прийматиме Ісландію.

