Ребров оцінив результати жеребкування на ЧС-2026
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив результати жеребкування відбору на чемпіонат світу-2026.
Цитує наставника УАФ.
Збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.
"Будь-які суперники важкі. Маємо те, що маємо. Гадаю, грати можна з усіма. Так, із першого кошика нам випала Франція чи Хорватія... На мою думку, французи – фаворити, але подивимось. Будемо готуватися й боротися. У французів і рейтинг вищий, але я дивився матчі хорватів і розумію, що це також дуже серйозна команда.
Нам треба скористатися часом, відведеним до початку кваліфікації, і добре підготуватися до кожного суперника.
Дуже важко буде грати в Ісландії, адже вдома ця команда виступає потужно. Останнім часом ісландці дуже додали. Багато їхніх футболістів виступає в топчемпіонатах", – розповів Ребров.
Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд.
Нагадаємо, що в березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.