Ребров оцінив результати жеребкування на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив результати жеребкування відбору на чемпіонат світу-2026.

Цитує наставника УАФ.

Збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.

"Будь-які суперники важкі. Маємо те, що маємо. Гадаю, грати можна з усіма. Так, із першого кошика нам випала Франція чи Хорватія... На мою думку, французи – фаворити, але подивимось. Будемо готуватися й боротися. У французів і рейтинг вищий, але я дивився матчі хорватів і розумію, що це також дуже серйозна команда.

Нам треба скористатися часом, відведеним до початку кваліфікації, і добре підготуватися до кожного суперника.

Дуже важко буде грати в Ісландії, адже вдома ця команда виступає потужно. Останнім часом ісландці дуже додали. Багато їхніх футболістів виступає в топчемпіонатах", – розповів Ребров.