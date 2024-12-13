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Ребров оцінив результати жеребкування на ЧС-2026

Олександр Булава — 13 грудня 2024, 15:36
Ребров оцінив результати жеребкування на ЧС-2026
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив результати жеребкування відбору на чемпіонат світу-2026.

Цитує наставника УАФ.

Збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.

"Будь-які суперники важкі. Маємо те, що маємо. Гадаю, грати можна з усіма. Так, із першого кошика нам випала Франція чи Хорватія... На мою думку, французи – фаворити, але подивимось. Будемо готуватися й боротися. У французів і рейтинг вищий, але я дивився матчі хорватів і розумію, що це також дуже серйозна команда.

Нам треба скористатися часом, відведеним до початку кваліфікації, і добре підготуватися до кожного суперника.

Дуже важко буде грати в Ісландії, адже вдома ця команда виступає потужно. Останнім часом ісландці дуже додали. Багато їхніх футболістів виступає в топчемпіонатах", – розповів Ребров.

Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд.

Нагадаємо, що в березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026

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