ПСЖ втрутився у боротьбу за лідера Астон Вілли

Французький ПСЖ звернув свою увагу на 23-річного атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса.

Про це інформує The Telegraph.

Однак у парижан є солідні конкуренти за футболіста у вигляді Арсенала, Челсі та Манчестер Юнайтед.

"Леви" хочуть виручити за одного зі своїх лідерів суму у понад 80 мільйонів фунтів, яка може зрости до 100 мільйонів, якщо на Роджерса буде великий попит від декількох клубів.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Моргана у 80 мільйонів євро, а його контракт із командою АПЛ розрахований до кінця червня 2031 року.

Відзначимо, що 20 відсотків від ймовірного трансферу має отримати Мідлсбро.

Нагадаємо, що Роджерс виступає за Астон Віллу з лютого 2024-го. Відтоді провів у футболці англійського колективу 115 ігор (27 голів та 24 асисти).

У поточному сезоні-2025/26 вже забив 10 м'ячів та віддав 7 гольових передач у 45 матчах в усіх турнірах за "віллан".

Додамо, що Астон Вілла з 54 очками йде впритул до трійки лідерів турнірної таблиці АПЛ – 4-те місце. Відставання від третього МЮ складає лише один бал.

Наступний поєдинок команда Унаї Емері проведе 12 квітня, коли гостюватиме на полі Ноттінгем Форест. Початок – о 16:00 (за київським часом).