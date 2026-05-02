Астон Вілла не буде активувати опцію викупу вихованця Ліверпуля
Астон Вілла не збирається викуповувати півзахисника Ліверпуля Гарві Елліотта після завершення його оренди.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Після завершення сезону футболіст має повернутися до Ліверпуля. Втім, у мерсисайдському клубі не пов'язують із ним довгострокові плани та можуть знову виставити гравця на трансфер
У поточному сезоні в активі 23-річного півзахисника 11 матчів, в яких він забив 1 гол.
Нагадаємо, напередодні Вілла поступилась Ноттінгем Форест у першому матч 1/2 фіналу Ліги Європи.