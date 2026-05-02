Астон Вілла не буде активувати опцію викупу вихованця Ліверпуля

Олександр Булава — 2 травня 2026, 10:39
Астон Вілла не збирається викуповувати півзахисника Ліверпуля Гарві Елліотта після завершення його оренди.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Після завершення сезону футболіст має повернутися до Ліверпуля. Втім, у мерсисайдському клубі не пов'язують із ним довгострокові плани та можуть знову виставити гравця на трансфер

У поточному сезоні в активі 23-річного півзахисника 11 матчів, в яких він забив 1 гол.

Нагадаємо, напередодні Вілла поступилась Ноттінгем Форест у першому матч 1/2 фіналу Ліги Європи.

Читайте також :
Ексзахисник Манчестер Юнайтед та Інтера оголосив про завершення кар'єри
Ліга Європи. Ноттінгем обіграв Астон Віллу, Фрайбург програв Бразі
В Астон Віллі підтвердили, що Рома викупить конкурента Довбика
ПСЖ втрутився у боротьбу за лідера Астон Вілли
Астон Вілла переграла Болонью, Фрайбург розгромив Сельту в 1/4 Ліги Європи
Санчо травмувався у товариському матчі Астон Вілли

