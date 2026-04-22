Тренер з Бундесліги привернув увагу Реала, який шукає заміну Арбелоа

Денис Іваненко — 22 квітня 2026, 14:22
Керівництво мадридського Реала з великою ймовірністю змінить головного тренера після завершення нинішнього сезону й одним із кандидатів на цю посаду розглядається Себастьян Генесс.

Про це повідомляє SPORT BILD.

43-річний німецький наставник перетворив Штутгарт з аутсайдера на одного з лідерів Бундесліги. "Вершкових" особливо вражає стиль гри швабів, які здебільшого домінують та використовують швидкість.

Ці якості були помічені ще восени 2024 року під час очного протистояння Реала зі Штутгартом (3:1). Офіційного запиту з боку мадридців поки що не було.

Контракт Себастьяна Генесса з німецьким клубом діє до завершення сезону-2027/28 і не містить пункту про відступ. Наразі шваби посідають четверте місце в чемпіонаті Німеччини, яке дає право зіграти в Лізі чемпіонів у наступній кампанії.

